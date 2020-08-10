Цены на золото растут на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне удешевления доллара, при этом сохранение геополитических рисков между США и КНР удерживает котировки выше отметки в 2000 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,64%, или на 12,9 доллара — до 2030,9 доллара за тройскую унцию. В прошлую пятницу, 7 августа, стоимость золота достигла рекордных 2078 долларов. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,69% — до 28,282 доллара за унцию.

В понедельник доллар несколько дешевеет в рамках коррекции после роста к мировым валютам на 0,7% в пятницу. Укрепление доллара тогда было связано с сильной статистикой по безработице в США: показатель в июле опустился сильнее ожиданий, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сильнее прогнозов.

Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе золота, поскольку это делает металл доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который поддерживается за счет сохранения глобальной неопределенности и геополитических рисков. Таким фактором на данный момент являются отношения США и Китая.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили в воскресенье совместное заявление, в котором обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга. Власти КНР выразили протест в ответ на такое заявление.