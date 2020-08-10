Запорожская АЭС вывела из резерва энергоблок №1
Запорожская АЭС вывела из резерва и запустила в работу энергоблок №1.
Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС, передает БизнесЦензор.
"10 августа 2020 года в 08 часов 37 минут энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - сообщает АЭС.
На данный момент в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС: первый, второй, третий и шестой. На энергоблоке №4 идут 102 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 117 сутки планового среднего ремонта.
