БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 345 0

Запорожская АЭС вывела из резерва энергоблок №1

Запорожская АЭС вывела из резерва энергоблок №1

Запорожская АЭС вывела из резерва и запустила в работу энергоблок №1.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС, передает БизнесЦензор.

"10 августа 2020 года в 08 часов 37 минут энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - сообщает АЭС.

На данный момент в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС: первый, второй, третий и шестой. На энергоблоке №4 идут 102 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 117 сутки планового среднего ремонта.

АЕС (832) Запоріжжя (520) атомна енергетика (342)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 