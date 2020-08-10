БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 583 3

На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет. ВИДЕО+ФОТО

На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Черниговского отряда выявили в пункте пропуска "Новые-Ярыловичи" рекордную партию контрабандных табачных изделий на сумму около на 7 млн грн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает БизнесЦензор.

Контрабанду перевозил 29-летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз был указан как минеральные удобрения.

Правоохранители решили направить транспортное средство на дополнительную проверку. По ее итогам над заявленным грузом было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки "Минск" без акциза.

"По результатам общего осмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - сообщает Госпогранслужба.

На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет 01
На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет 02
На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет 03

Білорусь (1604) Держприкордонслужба ДПСУ (623) контрабанда (252) цигарки (387)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Решил «тихонько» проскочить, без договоренности с границей? Устроят ему показательную казнь, чтобы другим неповадно было. Либо сорвалось что-то, кому-то досталось мало ( погранцам, таможенникам или чёрным) . Обычно, такие партии втихаря не возят, не рискуют. Или Водила начудил, не на ту смену заехал ... Везли не пряча товар среди другого, значит, были уверены, что пройдут как обычно...
показати весь коментар
10.08.2020 12:32 Відповісти
Война войной, а обед по расписанию...
показати весь коментар
10.08.2020 14:26 Відповісти
А як же вони виїхали з колгоспу бульбонія?
показати весь коментар
10.08.2020 14:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 