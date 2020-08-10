На границе с Беларусью обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Черниговского отряда выявили в пункте пропуска "Новые-Ярыловичи" рекордную партию контрабандных табачных изделий на сумму около на 7 млн грн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает БизнесЦензор.

Контрабанду перевозил 29-летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз был указан как минеральные удобрения.

Правоохранители решили направить транспортное средство на дополнительную проверку. По ее итогам над заявленным грузом было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки "Минск" без акциза.

"По результатам общего осмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - сообщает Госпогранслужба.





