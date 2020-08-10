"Укрхимтрансаммиак" отчитался о перевыполнении плана транзита аммиака

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" за 7 месяцев текущего года протранспортировал 1,47 млн тонн при запланированных 1,386 млн тонн аммиака в режиме "транзит".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Укрхимтрансаммиак" сообщает БизнесЦензор.

Несмотря на плановую остановку аммиакопровода в июле, ГП удалось выполнить план 7 мес. транзитной транспортировки аммиака на 106,3%.

Плановая остановка аммиакопровода была связана, среди прочего, с заменой обратного клапана, расположенного на трубопроводе вблизи с. Тритузное на Днепропетровщине. Сейчас все работы по замене обратного клапана завершены.

"Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Аммиакопровод транспортирует жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Как писал БизнесЦензор, за прошлый год госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" транспортировало через транзитный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" рекордные со времени своего основания 2,51 млн тонн аммиака, перевыполнив план на 16,8%.