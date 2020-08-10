Кабмин выделил компании Фирташа 75 га леса для добычи титанового сырья

Кабинет министров Украины разрешил ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (Житомирская обл.), входящему в Group DF, разрабатывать проект землеустройства по отводу четырех земельных участков общей площадью 75,4 га в Житомирской области под расширение добычи титанового сырья.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно распоряжению правительства № 977-р от 5 августа, МГОКу выделяется три земельных участка ориентировочной площадью 8,5 га, 16,5 га и 16 га из земель госсобственности лесного фонда Володарско-Волынского лесничества, расположенные на территории Хорошевского района Житомирской области в аренду на срок действия специального разрешения на пользование недрами от 3 июня 2002 года №2694 с изменением целевого назначения для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятиям, связанным с использованием недр.

Другим распоряжением правительства № 978-р от 5 августа 2020 года предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 34,4 га (земли госсобственности лесного фонда Турчинского лесничества), находящегося в постоянном пользовании ГП "Коростенское лесоохотничье хозяйство", расположенного на территории Хорошевского района Житомирской области.

"ООО "МГОК" предусмотреть в соответствии с законодательством в указанном проекте землеустройства расчет размера потерь лесохозяйственного производства и убытков, которые будут нанесены землепользователю в результате изъятия земельных участков для нужд, не связанных с лесохозяйственным производством", – констатируется в распоряжениях.

ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 года. Основной вид деятельности – добыча руд цветных металлов.

Компании Diago Enterprises Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Дмитрий Фирташ, принадлежит 1%-ная доля МГОКа, ООО "Мотроновский ГОК" (Вольногорск Днепропетровской обл. – строящийся ГОК, также входит в Group DF) – 99%-ная доля.

Титановые ГОКи Group DF по итогам января-июня 2020 года увеличили выпуск ильменитового концентрата (TiO2) на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 66,9 тыс. тонн с 50,8 тыс. тонн.

В 2019 году ГОКи нарастили добычу ильменитовой руды на 13,7% - до 3,2 млн куб. м, и на 7,2% - выпуск ильменитового концентрата, до 150 тыс. тонн.

Бизнес-направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа – Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" (Житомирская обл.) – и два строящихся ГОКа: Стремигородский (Житомирская обл.) и Мотроновский (Днепропетровская обл.). Максимальная проектная мощность МеждуреченскогоГОКа – 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF объединяет активы Фирташа. Основные направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы.