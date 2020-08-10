Страховые выплаты по договорам ОСАГО выросли за полгода на 20%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-июне 2020 года заключили 4,03 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 0,21% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В то же время, согласно данным МТСБУ, за январь-июнь этого года его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 20,09% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом – до 2,92 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за шесть месяцев возрос на 6,94% – до 1,29 млрд грн. В том числе 222,3 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 10% больше, чем за шесть месяцев 2019 года.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 0,93% – до 67,84 тыс., из них с использованием "европротокола" – 22,79 тыс. (увеличение на 4,76%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.