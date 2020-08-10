Верховный Суд отменил возвращение лицензии бывшему банку Думчева

Верховный Суд 15 июля частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, отменив, в том числе, решения судов низших инстанций об обязательстве НБУ вернуть банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций банку "Премиум".

Суд также снял с Фонда гарантирования обязательство вернуть свидетельство участника Фонда гарантирования банку "Премиум", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, суд отменил решения об отмене регистрационного действия и записи в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении юрлица в результате ликвидации.

Вместе с тем Верховный суд оставил в силе отмену постановления НБУ о ликвидации банка.

В ходе заседания суд подчеркнул, что, согласно закону о банках, принятому в мае 2020 года, если банк считает, что НБУ осуществил незаконное вмешательство в его деятельность, он должен защищать свои права в соответствии с ч. 4 и 5 соответствующего закона, то есть требовать возмещения причиненного ущерба.

Как сообщалось, в марте 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Премиум" из-за задержки рассмотрения дела об отмене его ликвидации в Верхновном суде.

В 2016 году суды трех инстанций уже подтверждали незаконность решения НБУ об отзыве лицензии у "Премиума", но 1 августа 2017 года Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Далее представители бывших владельцев банка вновь выиграли суды первой и второй инстанций.

В конце 2016 года Нацполиция начинала расследование по фактам, согласно которым должностные лица банка "Премиум" и ряда физических лиц организовали механизм незаконного вывода за границу и обналичивания средств с использованием фиктивных предприятий и подставных физических лиц. По данным следствия, с 26 января по 23 декабря 2015 года одно из связанных с банком физлиц провело за границей расчеты выпущенными банком картами на сумму 437,61 млн грн, в том числе на 417,98 млн грн – в заведениях, которые проводят азартные игры (казино).

Напомним, 10 февраля 2016 года НБУ принял решение о ликвидации банка "Премиум" из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. По данным Фонда гарантирования, вкладчикам банка "Премиум" в рамках гарантийной суммы было выплачено более 146 млн грн.

Неофициально банк "Премиум" связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым. Официально Думчев не был владельцем банка, но один из основных акционеров банка (33%) Леонид Первак назвал Думчева близким другом и признал, что другой крупный акционер банка – Лариса Смирнова (33,5%) является сестрой Думчева. Кроме того, Думчев был членом набсовета банка "Премиум".

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов банк "Премиум" занимал 56-е место (1,754 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.