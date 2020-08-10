Запасы газа в хранилищах превысили рекордные 23 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 8 августа 2020 года достигли 23,07 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 6,6-12 млрд куб. м), передает БизнесЦензор.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 8 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 46,1%, или на 7,28 млрд куб. м.

Стоит отметить, что благодаря виртуальному реверсу Украина с августа увеличила импорт природного газа в страну и его закачку в хранилища. В частности, среднесуточная закачка 1-8 августа составила около 112 млн куб. м (+1,5 раза к июлю). Сохранение таких темпов закачки на протяжении оставшихся дней месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд куб. м, заполнив их на 93,5%.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).