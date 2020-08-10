Шмыгаль допустил возобновление поставок воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос, на каких условиях Украина может возобновить поставки воды на полуостров, Шмыгаль сказал: "В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно – в Крыму или где-то в другом месте – будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее".

В то же время премьер отметил, что поставки воды для промышленных объектов на территории оккупированного полуострова сейчас технически невозможна, а поставки воды для нужд оккупационных войск Украина осуществлять не будет.

"С точки зрения промышленного снабжения, сегодня ряд, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты в том числе сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", – сказал Шмыгаль.

Тем временем, по данным Радио Свобода, российские военные в Крыму соорудили водопровод длинной почти 60 км для перекачки воды с Тайганского водохранилища в Симферопольское. Он призван обеспечить питьевой водой крупнейший город на полуострове.

Как сообщалось, в марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе и Украина не может не поставлять воду на территорию полуострова.

Однако после резкой критики со стороны общественности Шмыгаль заявил, что Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.