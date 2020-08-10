БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 244 29

Шмыгаль допустил возобновление поставок воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Шмыгаль допустил возобновление поставок воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос, на каких условиях Украина может возобновить поставки воды на полуостров, Шмыгаль сказал: "В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно – в Крыму или где-то в другом месте – будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее".

В то же время премьер отметил, что поставки воды для промышленных объектов на территории оккупированного полуострова сейчас технически невозможна, а поставки воды для нужд оккупационных войск Украина осуществлять не будет.

"С точки зрения промышленного снабжения, сегодня ряд, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты в том числе сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", – сказал Шмыгаль.

Тем временем, по данным Радио Свобода, российские военные в Крыму соорудили водопровод длинной почти 60 км для перекачки воды с Тайганского водохранилища в Симферопольское. Он призван обеспечить питьевой водой крупнейший город на полуострове.

Как сообщалось, в марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе и Украина не может не поставлять воду на территорию полуострова.

Однако после резкой критики со стороны общественности Шмыгаль заявил, что Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

Автор: 

Крим (1073) росія (15194) вода (249) Шмигаль Денис (1559)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Я те поставлю! я те так поставлю шо будеш стоять вверх дыбом!!!
показати весь коментар
10.08.2020 14:05 Відповісти
+10
плохо когда страной управляет редкостный дегенерат из зеленой банды имбецилов. )))
у зешалупени полностью отсутствует инстинкт самосохраненния в связи с отсутствием мозгов)))
показати весь коментар
10.08.2020 14:28 Відповісти
+9
Под Киевом Днепр до середины уже обмелел - можно дойти до середины Днепра - воды по колено
А этот уже начал налево- направо все раздавать
Умник
У них море есть - там воды много
Если раньше мозгов не было
показати весь коментар
10.08.2020 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я те поставлю! я те так поставлю шо будеш стоять вверх дыбом!!!
показати весь коментар
10.08.2020 14:05 Відповісти
Пусть ваше "монобольшинство" программу работы КМ утвердит и проголосует для начала, а потом бери ведро и носи воду в Крым. Кстати за эти годы канал разрушился, так что проблема у вас...
показати весь коментар
10.08.2020 14:13 Відповісти
Под Киевом Днепр до середины уже обмелел - можно дойти до середины Днепра - воды по колено
А этот уже начал налево- направо все раздавать
Умник
У них море есть - там воды много
Если раньше мозгов не было
показати весь коментар
10.08.2020 14:18 Відповісти
Так это ты вчера на самокате по пересохшему руслу Днепра вышивал?
показати весь коментар
10.08.2020 15:48 Відповісти
плохо когда страной управляет редкостный дегенерат из зеленой банды имбецилов. )))
у зешалупени полностью отсутствует инстинкт самосохраненния в связи с отсутствием мозгов)))
показати весь коментар
10.08.2020 14:28 Відповісти
а во сколько обойдется Украине восстановление канала, притом на малый объем воды?
показати весь коментар
10.08.2020 14:32 Відповісти
2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1 Западэнерго ».2018-2019 - директор ДТЭК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A1 Бурштынская ТЭС , и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»

Что поступило указание от Ахметова, дать воду окупантам Крыма?
показати весь коментар
10.08.2020 14:47 Відповісти
Шмыгаль желает оседлать кол и способен этого добиться.
показати весь коментар
10.08.2020 15:03 Відповісти
Не просто оседлать,а поглотить.
показати весь коментар
10.08.2020 15:55 Відповісти
Гуманитарная катастрофа - это отлично! Ещё бы и на дамбасе...
показати весь коментар
10.08.2020 15:45 Відповісти
шмыгай отсюда вода не твоя не бубочкина и даже не бенина - вода НАШ !!!
показати весь коментар
10.08.2020 16:06 Відповісти
Починається... Чим птх і маскальня думала анексувавши Крим? Ніякої води, бо доведеться Шмигалю назавжди забути дорогу на батьківщину Львівщину
показати весь коментар
10.08.2020 16:10 Відповісти
Хрен им, а не вода, пусть путин их снабжает водой, раз уж они считают, что Крым российский.
показати весь коментар
10.08.2020 17:04 Відповісти
Давай......вила вже чекають !!!!
показати весь коментар
10.08.2020 17:05 Відповісти
Вынести и закопать под кабмином
показати весь коментар
10.08.2020 17:16 Відповісти
Перед поставкой они нас закороновирусят и перекроют транспортное сообщение, чтобы никто не мог приехать протестовать...а затем ****** дадут водичку *******
показати весь коментар
10.08.2020 17:07 Відповісти
Шмыгаль пособник коллаборантов и его нужно судить за гос измену! Украинский народ не даст никакой воды оккупантам и их пособникам!!! А Шмыгаль пойдет нахер в Ростов!
показати весь коментар
10.08.2020 17:07 Відповісти
Шмыголь! Дурак ты!
Пусть Путлер строит опреснительную станцию, а не тратит деньги на убийство наших солдат!
Ну ты и казёл!
показати весь коментар
10.08.2020 17:16 Відповісти
ТАМ НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ УКРАЇНЦІВ !! Вони всі виїхали з кимнашу.. А ви, шакали зачумлені, вже не знаєте під яким соусом українцям зраду подати !!!
показати весь коментар
10.08.2020 17:19 Відповісти
хай купляють в нас воду кримнаши. За дуже дорого!!!!!. Нехай кацапські нелюди продемонструють як вони піклуються за тих, хто хотів здохнути на росії.
показати весь коментар
10.08.2020 17:20 Відповісти
Ця падла не думає, що ця вода піде для кацапських військових ублюдків, які вже готують наступ з Криму на Херсон. Для населення хай Ху...ло возить через новий міст в цистернах по глотку на рило.
показати весь коментар
10.08.2020 17:36 Відповісти
Украина будет обеспечивать украинцев водой. А как обеспечить украинцев и не обеспечить россиян?
показати весь коментар
10.08.2020 17:36 Відповісти
Только гражданским по предъявлению паспорта гражданина Украины по 10 литров воды в свою тару на временном переходе в Крым и пусть кто-нибудь скажет что мы не заботимся о гражданских.
показати весь коментар
10.08.2020 17:39 Відповісти
из камней с неба пусть воду высасывают...
показати весь коментар
10.08.2020 17:42 Відповісти
Какая там речка в Израиле? Шмигаль/! Ппродавай воды той земли которая твоя! Козлина жидовская!
показати весь коментар
10.08.2020 18:18 Відповісти
НУ ШТО ЗА ГОВОНО ЭТАКОЕ - ЦИСТЕРНЫМИ ЧТО ЛИ ТАК ИЛИ МОЖЕТ ПЕРЕМЫЧКУ ОТКАПЫВАТЬ БУДЕМ ДУРЕНЬ ЛЫСЫЙ !
показати весь коментар
10.08.2020 18:37 Відповісти
Подача чего либо ( включая воду) на оккупированные врагом территории ( которые должен обеспечивать оккупант) государственная измена и высшая мера наказания. В этом случае власть становится не легитимной. и подлежит смещению, с арестом и возбуждением дела. И хватит уже делать " вбросы" по поводу воды.. Пора даже за разговоры про это, вводить уголовное наказание.. Надоели... ( кроме этого вы граждан на свободной территории Украины обеспечьте водой в полной мере, если не в курсе то во многих регионах с этим проблемы ( и это мягко говоря). А вы все хотите оккупанта, агрессора умаслить, помочь ему в оккупации и еще при этом лицемерно рассказываете о гуманитарной катастрофе.. Пусть возвращают Крым и там будет вода. Кроме того они там содержат крупную военную группировку, промышленный потенциал ( врага), да и переселенцев с "большой Раши" туда наехало до чертовой матери. А Украина должна все это водой обеспечивать, мало что мы ОРДЛО обеспечиваем безоплатно, так еще и Крым ..( ну это явный перебор) Еще раз повторю, за подобные "предложения" нужно вводить уголовное наказание.
показати весь коментар
10.08.2020 18:38 Відповісти
100 вiдсоткiв. за однi такi розмови та пропозицii вилами пiд дупу!
показати весь коментар
10.08.2020 21:10 Відповісти
Воду подать-запросто, а кто вернет жизни и здоровье тех наших граждан, погибших и покалеченых, садистки замученых и незаконно осужденных в Крыму и Донбасе? Кто? Убивать, насиловать, отжимать есть кому, а строить и отвечать некому.
показати весь коментар
11.08.2020 12:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 