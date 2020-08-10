Транзит сжиженного газа через Украину сократился на четверть

Объем транзита сжиженного углеводородного газа территорией Украины в январе-июле 2020 года сократился на 25,2%, до 324,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (434 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 22,5%, до 271,6 тыс. тонн, через украинские порты - на 36,5%, до 52,9 тыс. тонн.

Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-июле 2020 года его транзит сократился на 22%, до 316,3 тыс. тонн.

Транзит российского газа через порт "Измаил" в январе-июле составил 49,8 тыс. тонн, через "Рени" - 3,1 тыс. По сравнению с январем-июлем 2019 года транзит СУГ производства РФ через украинские порты уменьшился на 22%.

Остальные 265 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 179,6 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 48,1 тыс. тонн - в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

В 2019 году транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (1,1 млн тонн).