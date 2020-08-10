Кабмин сохранит самоизоляцию при въезде с оккупированного Донбасса, – Шмыгаль

Карантин для людей, которые приезжают из подконтрольных пророссийским боевикам территоерий Донецкой и Луганской областей, будет сохранен, поскольку украинская власть не знает, какова там ситуация с распространением коронавируса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"По отдельным данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает... Поэтому на данном этапе в отдельных случаях пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация настолько сложная, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №641, с 1 августа лицам, следующим в Украину с временно оккупированных территорий, не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.

Вместе с тем правительство оставило за собой право в случае необходимости возобновить эту норму, если будут риски относительно распространения коронавируса на этих направлениях.