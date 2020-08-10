БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 383 3

На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай. ФОТО

На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай. ФОТО

На украинско-румынской границе запустилось паромное сообщение "Орловка-Исакча".

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины, передает БизнесЦензор.

"Смена пограничных нарядов после получения приказа на охрану государственной границы сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории ООО "Паромный комплекс "Орловка", - сказано в сообщении.

Пограничники Измаильского отряда будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.

Напомним, строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский р-н Одесской обл.) – Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждался с 1998 года. 

На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай 01

На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай 02

На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай 03

Автор: 

кордон (1179) Румунія (308) пором (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕлька будет чтото более серьезное делать типа гиперлупа.
Или только предательством,ч тобы его вынесли заниматься.
показати весь коментар
10.08.2020 17:18 Відповісти
Зелемойка будет в период неурожая украинским зерном через Румынию барыжить.
показати весь коментар
10.08.2020 21:50 Відповісти
попередьте аквалангістів-контрабандистів, щоб графіки узгодили.
показати весь коментар
11.08.2020 10:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 