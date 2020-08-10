На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай. ФОТО
На украинско-румынской границе запустилось паромное сообщение "Орловка-Исакча".
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины, передает БизнесЦензор.
"Смена пограничных нарядов после получения приказа на охрану государственной границы сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории ООО "Паромный комплекс "Орловка", - сказано в сообщении.
Пограничники Измаильского отряда будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.
Напомним, строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский р-н Одесской обл.) – Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.
Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждался с 1998 года.
