На границе с Румынией открылась паромная переправа через Дунай. ФОТО

На украинско-румынской границе запустилось паромное сообщение "Орловка-Исакча".

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины, передает БизнесЦензор.

"Смена пограничных нарядов после получения приказа на охрану государственной границы сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории ООО "Паромный комплекс "Орловка", - сказано в сообщении.

Пограничники Измаильского отряда будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.

Напомним, строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский р-н Одесской обл.) – Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждался с 1998 года.