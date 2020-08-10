БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шмыгаль прокомментировал свое обещание создать 500 тысяч новых рабочих мест

Кабинет министров на смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года для потерявших работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"Конечно, до мая такое большое количество трудоустроить не удалось, поскольку длился карантин, он и продолжается. И тогда довольно жесткими были меры. Предусматривать, прогнозировать было трудно. Но этой обязанности создать это количество рабочих мест, никто из государства, власти, из правительства не снимает. И мы должны создать условия для того, чтобы все люди имели возможность зарабатывать деньги и получить рабочие места", – сказал Шмыгаль.

В то же время, по словам премьера, Кабмин создал предпосылки для того, чтобы это количество рабочих мест было создано.

"И это в том числе 35 млрд грн из фонда на борьбу COVID и с последствиями, которые были выделены на "Большое строительство". Это +100 млрд гривен выделенных на строительство дорог и на строительство школ, садов, стадионов", – сказал премьер.

"Каждая гривня в строительстве создает рабочее место и создает плюс 8 сопутствующих рабочих мест в сопутствующих отраслях. На сегодня мы имеем статистику, 385 тыс. рабочих мест сохранено благодаря программам, в том числе благодаря рефинансированию и перекредитованию для малого и микробизнеса, почти 220 тыс. трудоустроено официально через службу занятости", – добавил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что сейчас официально зарегистрировано 506 тысяч безработных, тогда как по состоянию на апрель их было около 400 тысяч, а в целом количество людей, потерявших работу, правительство оценивало в 2 миллиона.

Как сообщалось, в апреле Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует в мае создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

В презентации плана министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко уточнялось, что на строительстве дорог и транспортной инфраструктуры планируется создать 154 тыс. рабочих мест, в сфере благоустройства – 150 тыс., сельского хозяйства – 85 тыс.

Однако по состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч. 

