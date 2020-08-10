Минфин надеется одолжить до конца года еще $3,5 миллиарда

Министерство финансов надеется получить до конца года еще два транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для Kyiv Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр уточнил, что с начала 2020 года Украина уже получила $2,1 млрд от МВФ по новой программе, 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

"До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя просмотрам программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС. Однако у нас есть амбициозная цель – перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов", – отметил Марченко.

Как сообщалось, после внесения изменений в госбюджет на 2020 год его дефицит увеличен с с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, его планируется профинансировать за счет займов.