"Укрзализныця" возобновит движение поездов из Киева в Ивано-Франковск и Черновцы

"Укрзализныця" назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск-Киев и №118/117 Черновцы-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск-Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

Поезд №118/117 Черновцы-Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В "Укрзализныце" напоминают, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.