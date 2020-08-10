Украина с начала нового сезона экспортировала 3,5 миллиона тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 10 августа 2020 года экспортировала 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,6 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени экспортировано 1,88 млн тонн пшеницы, 1,12 млн тонн ячменя и 498 тыс. тонн кукурузы.

По состоянию на 10 августа текущего года экспортировано также 23,1 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.