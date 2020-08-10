В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран

В "красную" зону вошли 105 стран с широким распространением COVID-19, в частности Польша, Румыния, Молдова и РФ, тогда как Украина вошла в "зеленую" зону

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 7 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, среди стран "красной" зоны также Германия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Франция, Греция и др.

В то же время Словакия, Венгрия, Грузия, Финляндия перешли в "зеленую" зону. В страны "зеленой" зоны также включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия.

Украина вошла в "зеленую" зону с показателем заболеваемости за последние 14 дней 38,10 на 100 тыс. населения.

В настоящее время расчет показателя, по которому страны распределяются на "красную" и "зеленую" зоны, производится на основании динамики заболевших за две недели.