Кабмин готовит налоговые льготы для бизнеса на Донбассе, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" (зоны приоритетного развития) в Донбассе.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, которые сегодня временно оккупированы, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о создании свободных экономических зон в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

"Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов", – добавил премьер.

По словам главы правительства, зонами приоритетного развития в указанных областях могут стать территории в 15-20 километрах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития – это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее новоназначенный руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.