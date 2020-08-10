Цены в июле снизились на 0,6%, – Госстат

Потребительские цены в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, на 0,3% в мае и на 0,8% в апреле и марте, с начала года инфляция замедлилась до 1,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В годовом измерении инфляция по итогам июля сохранилась на уровне 2,4%.

Базовая дефляция в июле составила 0,1% после 0% в июне и роста цен на 0,1% а мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего (на 15,1% и 15%) подешевели яйца и овощи. На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в т.ч. обувь – на 5,6%, одежда – на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,4%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,4%, автомобилей – на 1,8%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2%.

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае, 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта.