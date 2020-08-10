Криклий предложил контролировать состояние дорог с помощью космических спутников
Министерство инфраструктуры планирует привлечь современные спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры, что позволит не только контролировать состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их строительство, но и может стать действенным инструментом в борьбе с морской контрабандой, незаконной добычей природных ресурсов и предупреждением чрезвычайных ситуаций.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с председателем Государственного космического агентства Владимиром Усовым, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Мы должны заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать современные ресурсы и технологии, призванные защищать и улучшать нашу инфраструктуру. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, предупреждать незаконную добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас", – заявил Криклий.
По словам министра, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.
