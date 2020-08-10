Кременчугский НПЗ Коломойского увеличил производство авиатоплива в 2 раза

Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") в июле 2020 года нарастил производство авиационного топлива почти в два раза, до 6,2 тыс. тонн, по сравнению с июнем (3,5 тыс. тонн). При этом в сравнении с июлем 2019 года производство упало почти в три раза (17,5 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Кременчугский НПЗ начал сокращать производство керосина с марта 2020 года (8,8 тыс. тонн). При этом минимального значения этот показатель достиг в апреле - 2,8 тыс. тонн. Для сравнения, в январе 2020 года компания произвела 17,6 тыс. тонн авиатоплива.

По данным "А-95", баланс рынка авиационного топлива в июле 2020 года сократился в два раза, до 19,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (41,9 тыс. тонн). Баланс за семь месяцев текущего года составил 125,7 тыс. тонн против 264 тыс. тонн в январе-июле 2019 года.

Импорт авиационного топлива в июле составил 12,9 тыс. тонн, что в два раза превышает объем поставок в июне. Из них в июле 4,7 тыс. тонн было импортировано по железной дороге из Литвы, 2,6 тыс. тонн - из Беларуси, остальные 5,6 тыс. тонн пришлись на морские поставки из Греции.

Отмечается, что резкое снижение объема рынка стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины ввело ограничения на пассажирские авиарейсы.

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января 2019 года системы контроля над его целевым использованием.