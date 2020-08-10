Кабмин назначил четырех заместителей министра промышленности

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 10 августа, назначил четырех заместителей министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, Василий Иващенко назначен первым заместителем министра, Виталий Немилостивый – заместителем министра, Юрий Петровский заместителем по вопросам европейской интеграции, а Тарас Коваленко – по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, на должность госсекретаря министерства назначен Игорь Яковлев (путем заключения контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина).

Согласно поданной декларации, Коваленко работал в Институте системных исследований и информационных технологий Украинской академии наук и Институте проблем регистрации информации, владеет 47% уставного капитала ООО "Институт системных исследований и информационных технологий", в 2019 году получил 4,07 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Юрий Петровский с лета 2019 года был членом правления "Экспортно-кредитного агентства", до этого работал в Госвнешинформе. Он задекларировал 595 тыс. грн зарплаты в прошлом году. В 2007 – 2017 годах работал в НАН Украины.

Виталий Немилостивый – экс-заместитель министра промышленной политики в 2007-2010 годах и бывший народный депутат от "Батькивщины". Его семья владеет бизнесом, который зарабатывал на имуществе государственного "Завода имени Малышева", который Немилостивый возглавлял до 2007 года.

Валерий Иващенко – заместитель министра обороны в 2007-2009 годах, временно исполняющий обязанности министра с 2009 по 2010 год. После преследований во времена Януковича с 2013 года по 2019 год проживал в Копенгагене. В ноябре 2019 года отказался от статуса политического беженца в Дании и вернулся в Украину, хотя суд снял с него обвинения еще в апреле 2014 года. Согласно реестру деклараций, в апреле 2020 года пытался устроится на работу в "Укроборонпром".

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.