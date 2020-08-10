Польша подаст заявку на объединение крупнейших энергокомпаний до конца года

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши PKN Orlen в этом году будет добиваться одобрения Еврокомиссии на запланированное поглощение газовой компании PGNiG.

Об этом заявил генеральный директор PKN Даниэля Обайтека, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

С тех пор как в 2018 году Обайтек был назначен главой государственной компании, PKN Orlen объявила о планах поглотить своего конкурента Lotos Grup, купила коммунальное предприятие Energa и недавно заявила, что хочет приобрести PGNiG.

"Мы продвигаемся очень быстро - мы подготовим уведомление о концентрации, и оно будет отправлено [в ЕК] до конца года", - рассказал Обайтек агентству Reuters.

Он хочет, чтобы обе сделки - по Lotos и PGNiG - были заключены одновременно, примерно через полтора года. Глава PKN также ожидает, что эти поглощения выведут Orlen в высшую лигу европейских нефтегазовых игроков с присутствием на новых региональных рынках, включая Эстонию и Украину, а также за пределами континента.

Orlen намерена продолжить выплату дивидендов, но скорректирует их в соответствии со своими инвестиционными потребностями и экономическими условиями, сказал Обайтек. Он также надеется, что консолидация поможет Orlen инвестировать в источники энергии с низким или нулевым уровнем выбросов при поддержке Фонда быстрого перехода ЕС (Just Transition Fund), созданного для помощи государствам, решившим отказаться от ископаемого топлива.

Компания не намерена участвовать в запланированной реструктуризации угольной промышленности страны, а также продавать или увеличивать долю Energa в государственной угледобывающей компании PGG, заявил глава PKN.

По его словам, поглощение Lotos является процессом, который никак не зависит от переговоров, которые группа ведет с российскими поставщиками нефти по поводу компенсации за поставки загрязненной нефти в прошлом году и добавил, что Orlen скоро сообщит об их итогах.

Orlen и Lotos полагаются на импорт сырой нефти из России, в то время как PGNiG покупает у российского "Газпрома" большую часть природного газа.

В июне PGNiG сообщила о планах потратить до 4 млрд злотых ($1 млрд) на создание сегмента возобновляемых источников энергии. Польский нефтегазовый концерн пообещал тогда представить обновленную стратегию к концу года.

В апреле PGNiG Upstream Norway и британо-норвежская Aker BP запустили первую эксплуатационную скважину на месторождении Эрфугль (шельф Норвегии).

В июле Европейская комиссия дала согласие на слияние Orlen и Lotos. Для осуществления этой сделки ЕК поставила ряд условий, в том числе продажу 30% акций компании, которой принадлежит Гданьский НПЗ. Обайтек исключил допуск российских компаний к торгам акциями ГНПЗ.