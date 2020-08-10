Эксперты ухудшили прогноз падения ВВП до 6%, – Минэкономики

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%.

Такой консенсус-прогноз о влиянии СOVID-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор со ссылкой Интерфакс-Украина.

"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным", - указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы - 5,8% декабрь к декабрю 2019 года против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.

"Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП", - указано в документе.

При этом среди главных допущений - высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.