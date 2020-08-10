Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года на 10%

Украина в январе-июле 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10% (на $20,9 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $188,66 млн, в том числе в прошлом месяце поставлено электроэнергии на $5,51 млн.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в Венгрию за семь месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на $91,99 млн, Польшу – на $49,68 млн, Румынию – на $35,78 млн, другие страны – на $11,22 млн.

Кроме того, Украина в январе-июле импортировала электроэнергию на $110 млн (в том числе в июле – на $1 млн), в том числе из Словакии – на $52,56 млн, Венгрии – на $36,34 млн, Беларуси – на $10,47 млн, других стран – $10,62 млн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн, в том числе в Венгрию поставлено на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси – на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.