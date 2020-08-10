Госстат заметил улучшение деловых ожиданий на строительном рынке

Индикатор деловой уверенности на рынке строительства на третий квартал 2020 года улучшился на 11 процентных пунктов (п.п.) по сравнению со вторым кварталом 2020 года – до "минус" 37,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным проведенного Госстатом опроса компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов улучшилась на 4 п.п. – до "минус" 57%.

По итогам опроса, 58% компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 41% – как нормальный для сезона, 1% - выше нормы.

Повышения цен на свои услуги по итогам третьего квартала текущего года ожидают 25% респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем во втором квартале. 9% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости стройработ, 66% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.

Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на четыре месяца, что на 0,4 месяца меньше показателя второго квартала 2020 года.

Как отметил Госстат, в третьем квартале выросло негативное влияние низкого спроса на работу стройкомпаний, а также в разы выросло влияние "других" негативных факторов.

Сокращений количества работников в июле-сентябре 2020 года ожидают 26% опрошенных компаний, тогда как 15% прогнозируют его рост.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом рост показателя в 2018 году к 2017 году по вновь уточненным данным составил 8,5%.

При этом по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в 2019 году возросли на 6% по сравнению с 2018 годом.