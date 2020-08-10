Бывшие собственники банка "Капитал" не смогли возобновить его работу через суд

Хозяйственный суд Киева своим решением от 21 июля отказался удовлетворить иск банка "Капитал" к Фонду гарантирования вкладов физлиц с требованием вернуть уставные документы, печати, документы о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, кредитные дела и другое имущество для возобновления работы банка.

Истец ссылался на судебные решения, которыми отменены постановления Национального банка (НБУ), принятые в 2015 году, о признании банка "Капитал" неплатежеспособным и его ликвидации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Хозсуд Киева указал, что признание незаконным решения о введении временной администрации или начале процедуры ликвидации банка не означает автоматического прекращения управления банком Фондом гарантирования.

"Управление банком Фондом в таком случае прекращается только после принятия НБУ решения о признании деятельности банка соответствующей законодательству, восстановления банковской лицензии и возврата банка под надзор НБУ", – решил суд, ссылаясь в том числе на аналогичную правовую позицию Верховного Суда.

При этом суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что НБУ относительно ПАО "АКБ "Капитал" принял решение о признании деятельности банка соответствующей законодательству, восстановление банковской лицензии и возврата банку под надзор НБУ.

Таким образом, на момент рассмотрения данного дела ПАО "АКБ "Капитал" не имеет права осуществлять банковскую деятельность, а его руководители не имеют полномочий.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон о банках, который, по оценке НБУ, гарантирует неотвратимость вывода банка с рынка и позволяет бывшим владельцам только добиваться компенсации ущерба, в случае признания судом решений о ликвидации банка незаконной.

Как сообщалось, в марте 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал" после того, как бывшие собственники банка получили решения судов об отмене его ликвидации.

Напомним, ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка.

По данным НБУ по состоянию на июнь 2015 года, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня – Руслан и Евгений – напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73% принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% – Татьяне Поляковой.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд грн) среди 133 действовавших банков.