Минэкономики расширило перечень сельхозтехники для господдержки на 1175 единиц

В рамках реализации бюджетной программы "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" Минэкономики расширило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой компенсируется.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"В перечень добавлено 1175 новых наименований техники и оборудования, теперь их насчитывается 13719 от 183 заводов-производителей. Перечень заводов-производителей также увеличился на 2", - рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В частности, к новым единиц техники добавились тракторы ХТЗ, ЮМЗ, ХТА, зерноуборочные комбайны "Скиф", "Славутич", самосвалы-зерновозы КрАЗ, самоходные опрыскиватели, а также почвообрабатывающая и посевная техника, оборудование для содержания животных и тому подобное.

"Обновление производственного оснащения позволяет производителям сельскохозяйственной техники и оборудования повышать конкурентоспособность своих производств и увеличивать прибыли", - отметил министр.

На 2020 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" предусмотрен 1 млрд грн. Аграриям уже компенсировано около 716 млн грн за приобретенную технику и оборудование (предусмотрено 1 млрд грн). Средства получат 1481 аграрий, которые приобрели 2295 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2,8 млрд грн. Продолжение программы запланировано и на последующие годы.