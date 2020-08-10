За время карантина зарегистрировано 400 тысяч безработных, – Центр занятости

За период действия карантина, с 12 марта по 4 августа, статус безработного получили 406 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, статус безработного по состоянию на 6 августа имеют 502 тыс. граждан.

При этом с 12 марта по 31 июля работу удалось найти для 222 тыс. человек, в том числе для 151 тыс. безработных.

"Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие - растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс., в июле – 68 тыс.", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров на смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года для потерявших работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении.