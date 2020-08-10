Правительство Ливана ушло в отставку после масштабного взрыва складов с аммиаком

Кабинет министров Ливана уходит в отставку из-за катастрофы, вызванной взрывом на прошлой неделе в порту Бейрута, который разрушил значительную часть города.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Гамада Гассан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Все правительство ушло в отставку", – сказал чиновник.

Вечером понедельника премьер-министр Ливана Хасан Диаб публично объявил об отставке своего правительства, уточняет Reuters.

Ранее о своей отставке в правительстве заявили министры информации и юстиции, а также министр окружающей среды. Также в отставку подали трое членов парламента.

Напомним, в минувший вторник в порту ливанской столицы произошел масштабный взрыв. По данным властей, причиной взрыва стали тысячи тонн опасной аммиачной селитры, которые хранились в порту. По последним данным, в результате взрыва погибли 200 человек. Раненых – более 6000.

После этого в городе вспыхнули протесты местных жителей, которые требовали смены правящего режима, который они считают коррумпированным и ответственным за трагедию.

На этой неделе в Ливане должны возобновиться слушания, цель которых – выяснить, кто из должностных лиц в сфере безопасности знал о хранении аммиака.