БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
282 0

"Райффайзен банк Аваль" увеличит выплату дивидендов до 4,3 миллиарда

"Райффайзен банк Аваль" увеличит выплату дивидендов до 4,3 миллиарда

"Райффайзен банк Аваль" планирует направить на выплату дивидендов владельцам простых акций по итогам работы финучреждения в 2019 году 4,27 млрд грн (90% прибыли), тогда как в минувшем году начислил 3,56 млрд грн, а годом ранее – 4,24 млрд грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, назначенного на 11 сентября.

Указывается, что из 4,75 млрд грн прибыли за 2019 год банк планирует направить 700 тыс. грн (0,01%) на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд.

Согласно повестке дня, члены набсовета также рассмотрят назначение на должность главы органа Лукаша Янушевского вместо Мартина Грюля и на позицию члена набсовета – Томаса Матейка вместо Харальда Кроегера.

Кроме того, набсовету предлагается назначить на должность члена набсовета, независимого директора Анджея Копирского, а также продлить полномочия членов набсовета Анны Деревянко, Павла Шеремета (оба – независимые директора), Андреа Морары, Гельмута Брайта и Элизабет Геер-Шалль.

Как сообщалось, "Райффайзен Банк Аваль" по итогам работы в 2019 году получил 4,75 млрд грн прибыли, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. 

Нацбанк Украины в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финустойчивости банков и поддержания экономики в период "коронавирусного кризиса".

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, "Райффайзен Банк Аваль" не нуждался в дополнительном капитале.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5 место (102,35 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Автор: 

банки (7127) дивіденди (477) Райффайзен (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 