"Райффайзен банк Аваль" увеличит выплату дивидендов до 4,3 миллиарда

"Райффайзен банк Аваль" планирует направить на выплату дивидендов владельцам простых акций по итогам работы финучреждения в 2019 году 4,27 млрд грн (90% прибыли), тогда как в минувшем году начислил 3,56 млрд грн, а годом ранее – 4,24 млрд грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, назначенного на 11 сентября.

Указывается, что из 4,75 млрд грн прибыли за 2019 год банк планирует направить 700 тыс. грн (0,01%) на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд.

Согласно повестке дня, члены набсовета также рассмотрят назначение на должность главы органа Лукаша Янушевского вместо Мартина Грюля и на позицию члена набсовета – Томаса Матейка вместо Харальда Кроегера.

Кроме того, набсовету предлагается назначить на должность члена набсовета, независимого директора Анджея Копирского, а также продлить полномочия членов набсовета Анны Деревянко, Павла Шеремета (оба – независимые директора), Андреа Морары, Гельмута Брайта и Элизабет Геер-Шалль.

Как сообщалось, "Райффайзен Банк Аваль" по итогам работы в 2019 году получил 4,75 млрд грн прибыли, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году.

Нацбанк Украины в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финустойчивости банков и поддержания экономики в период "коронавирусного кризиса".

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, "Райффайзен Банк Аваль" не нуждался в дополнительном капитале.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5 место (102,35 млрд грн) среди 75 действовавших банков.