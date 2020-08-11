Цены на золото снижаются после рекордных подъемов

Золото коррекционно дешевеет во вторник утром после достижения рекордно высокой цены в прошлую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,71%, или на 14,4 доллара — до 2015,9 доллара за тройскую унцию. В прошлую пятницу, 7 августа, цена на золото достигла рекордных 2078 долларов. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,27% — до 28,89 доллара за унцию.

Цены на золото, которое традиционно считается надежным активом, корректируются вниз после долгого периода роста. Цена на металл показывала рост каждый месяц начиная с марта. За это время она поднялась на 29% с уровня в 1567 долларов по итогам февраля. В среднем за неделю металл дорожал с начала лета. Лишь за прошлую неделю котировки слабо опустились после трех недель удорожания на 3-5%.

Пандемия коронавируса и связанная с ней неопределенность в мировой экономике остаются главными факторами, поддерживающими стоимость золота. На фоне кризиса, который ударил по производству, торговле, перевозкам и спросу во втором квартале, власти и центробанки многих стран принимают меры поддержки экономики.

Очередной пакет поддержки обсуждается и в США, но пока он не согласован в конгрессе. В выходные президент страны Дональд Трамп предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, а также подписал указы о других стимулирующих мерах. Такие меры вызвали критику со стороны демократов.