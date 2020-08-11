Запорожская АЭС остановила на ремонт энергоблок №2

Запорожская АЭС отключила энергоблок №2 от энергосистемы и вывела его в средний планово-предупредительный ремонт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС - первый, третий и шестой. Суммарная мощность генераторов составляет 2530 МВт. На энергоблоке №4 идут 103 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 118 сутки планового среднего ремонта.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой - в 1995 году.