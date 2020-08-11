Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, – "Слуга народа" (обновлено)

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс. грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне неизвестно, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот и другие законы", – сказал Гетманцев.

Информацию о дате планируемого внеочередного заседания парламента также подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия", – сказала Кравчук.

Депутат предположила, что инициировать внеочередную сессию будет глава государства Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5 000 грн с сентября.