Минздрав создал набсовет "Медицинских закупок Украины" (обновлено)

Министерство здравоохранения подписало приказ о создании наблюдательного совета Госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ).

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"4 августа мы подписали и опубликовали приказ о создании набсовета ГП МЗУ, который никто из предыдущих команд не создал. Независимый набсовет является гарантией эффективной и результативной работы предприятия", – сказала замглавы Минздрава.

Согласно обнародованному на сайте Минздрава приказу, набсовет госпредприятия "Медицинские закупки Украины" будет состоять из семи человек: двух представителей государства и пяти независимых членов. Представителей государства будет утверждать Кабмин и назначать Минздрав, независимые члены будут отбираться на конкурсной основе.

Этим же приказом Минздрав также утвердил положение о набсовете МЗУ.