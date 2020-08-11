БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Начальник департамента имущества Нацполиции открыл комплекс отдыха под Киевом

Начальник департамента имущества Нацполиции открыл комплекс отдыха под Киевом

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко для Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали, что чиновник Нацполиции постоянно посещал комплекс NAVY накануне его открытия, которое состоялось 29 июля 2020. А также продолжил это делать после, в частности в рабочее время. Его поведение выглядело как управление процессом обустройства комплекса.

На вопрос журналистки о том, что начдепартамента полиции и служебная Skoda часами делают в комплексе отдыха NAVY, чиновник заявил: "Я никакого отношения к этому не имею".

На следующий день Наумов-старший написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета. "Из семейных сбережений было выделено сыну помощь для запуска и старта работы комплекса", - отметил чиновник.

По данным госреестра юрлиц, сын Наумова Николай Наумов внес в уставный капитал компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн.

Вместе с тем по состоянию на конец 2019-го Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы (1,3 млн грн).

И в дальнейшем декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, в которомй были бы отражены расходы на этот проект, не подавал. Это само по себе может свидетельствовать о коррупционном правонарушении.

Ранее стало известно, что Наумов ездит на работу то на автомобиле Chrysler товарища, (фейковые номерные знаки на котором меняли прямо посреди улицы под департаментом), то на машинах Volkswagen Touareg.

Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, о владельце которого при продаже говорили в мужском роде, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также до сих пор записана земля, на которой возводится 5-этажный дом. Официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, журналисты не обнаружили.

Нынешние мусора - это хорошо организованная преступность, которая борется с плохо организованной.
Зебіли ви ж цього хотіли коли ригів повертали до влади?
морда жулика и вышибалы в ночном клубе ..у этого завхоза авак.яна....
Не вырывайте из контекста, имейте совесть!
Лучше оторвите ему контекст!
Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
Нынешние мусора - это хорошо организованная преступность, которая борется с плохо организованной.
лучше и не сказать.
и для того что бы уничтожить коорупцию и организованную преступность её надо возглавить.. что и произошло 28 лет и до сих пор они не могут расстаться с возглавлением её .Посмотри на чём ездят менты где живут и увидишь что всё записано на родственников а простой проверки на предмет доходов этих родственников не делают потому что они запретили это делать.Законом.. УКРАИНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!!! но только вот 5% ВОРОВСКОЙ ЭЛИТЫ". не считают за людей 95% пересечных украинцев.. потому что они элита и их избрал народ.. так что не надо винить кого то вы сами избираете этих на протяжении 30 дет
А УК это прайс-лист ,по оказанию услуг населению 🤫🤫😂 Все нажито непосильным трудом 😅😂 А вообще пусть помнит влодельцы таких комплексов плохо кончают Днепр ему в пример
маладцы !!!!! плебс схавает !!!!
ОЧЕНЬ ЕЩЁ МНОГО ГАВНА В УКРАИНЕ 1
На его фейсе все написано. Особенно "интеллектуальные и честные" глаза.
морда жулика и вышибалы в ночном клубе ..у этого завхоза авак.яна....
А мне нравится , мудрый и излучающий доброту взгляд . Достойный пример полицейского.
Очень характеоно - внутри - шик, а вокруг - помойка...

честный и неподкупный мент)
Мафиозо блд с куем в сраке
а какое интеллектуальное и одухотворённое лицо...видимо весь в отца, м-да не знали на кого учиться нужно было...
Начальник департамента имущества Нацполиции открыл комплекс отдыха под Киевом - Цензор.НЕТ 9334Они там все под одной наркотой лазят
Та да.

Зебіли ви ж цього хотіли коли ригів повертали до влади?
Аби не Пеця
А ти хоча би подивилось коли його призначили на посаду "Начальник Департаменту управління майном") При твому ж Петі його призначили) То виходить Петя ригів біля влади тримав?))
ему задача-срать на зеленое дерьмо,прикрывая-коричневое.
а в суть репортажа никто из ботов не вникает.
от нарыли так нарыли журналюги... сейчас если более - менее "рабочий" бизнес так если не мусора, то эсбэушника, как не депутата , то прокурора...
Семейные сбережения, как это мило
шо такое 2 лимона? Дом в моем селе боль-мень оборудованный стоит не меньше... и шо можно построить на эти деньги? 15 раз бюджетно слетать в Эуроппу?
Бабушка пекла пирожки и продавала, скопила внуку.
Ні, "сємочками таргувала".
Долбодятлы смотрят как наслаждаются сытой жызнью мусора и зеленые уе...ки
Папа любит отдых
"Но, менты, менты, нереально круты
С ворами на ты, с ******* на ты
Мама, мама, я мечтаю о том
Как брошу всё и стану ментом"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e06PYaOOyJo&feature=emb_logo&ab_channel=rur2rus
Бигус,сделай сюжет про балабана,криыщенко и ,канеш,бэбэбэкова!
а так,мусорская должность такого ранга-где-то 3 лимона вечнозеленых.
в месяц.
Банда повертається, Слава Зеленскому! Мы сделали их (Зелохов) вместе. С такой крышей в Офисе Президента, как Татаров, рюкзаковские мусора могут спать спокойно.
Зачем возвращатся если банда никуда и не уходила.
У каждого высокопоставленного мента есть свой бизнес и часто не один. Ну а главный мент Сабаков вообще миллионер если не миллиардер. Вот об этом и надо начинать говорить, а лишь потом о каком то завгоспе.
А це не той 3.14дорюга, що зажав ато-вцю вертушку для швидкої евакуації із Запоріжжя. Той,доречі,помер, царство небесне Герою. Патамуша нізя було використовувати транспортний засіб не за призначенням.
Ну раз настав кінець епохи бідності, то тепер можна не ховатись.

вы пашите на заводах, ну а мне и тут ништяк! (С)
Розстріляти нах#й.... а ні... нізя... не Кітай.... сумно... й президент блазень.
бедняжка.
Продав Дарницьке РУВС- побудував заміський клуб)))
А ми все намагаємось жити чесно, а поліція слідкує, щоб ми жили чесно)
неплохо он при Зеленском на год наслужил бабла ))
Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

ЩЕ ОДИН РЮКЗАКЕВИЧ
