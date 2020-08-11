Начальник департамента имущества Нацполиции открыл комплекс отдыха под Киевом

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко для Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали, что чиновник Нацполиции постоянно посещал комплекс NAVY накануне его открытия, которое состоялось 29 июля 2020. А также продолжил это делать после, в частности в рабочее время. Его поведение выглядело как управление процессом обустройства комплекса.

На вопрос журналистки о том, что начдепартамента полиции и служебная Skoda часами делают в комплексе отдыха NAVY, чиновник заявил: "Я никакого отношения к этому не имею".

На следующий день Наумов-старший написал пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета. "Из семейных сбережений было выделено сыну помощь для запуска и старта работы комплекса", - отметил чиновник.

По данным госреестра юрлиц, сын Наумова Николай Наумов внес в уставный капитал компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн.

Вместе с тем по состоянию на конец 2019-го Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы (1,3 млн грн).

И в дальнейшем декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, в которомй были бы отражены расходы на этот проект, не подавал. Это само по себе может свидетельствовать о коррупционном правонарушении.

Ранее стало известно, что Наумов ездит на работу то на автомобиле Chrysler товарища, (фейковые номерные знаки на котором меняли прямо посреди улицы под департаментом), то на машинах Volkswagen Touareg.

Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, о владельце которого при продаже говорили в мужском роде, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также до сих пор записана земля, на которой возводится 5-этажный дом. Официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, журналисты не обнаружили.









