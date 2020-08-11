Крупнейший лоукостер easyJet получил разрешение на авиарейсы из Италии в Украину

Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet получил разрешение от итальянского авиарегулятора на выполнение рейсов из Италии в Украину.

Пока не известно, по каким направлениям будет летать авиакомпания, но известно о 12 недельных частотах, которые должны быть активированы easyJet Europe Airline GmbH летом 2020 (до октября 2020 года).

Авиакомпания easyJet никогда не летала в Украину, однако, еще в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидал мероприятие на украинский рынок бюджетных авиакомпаний easyJet и Eurowings.

Этим летом Италия сняла все ограничения на полеты в Украину, и таким образом стимулировала европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air, которые уже успели анонсировать по 17 новых направлений между странами.

В конце заметим, что в 2019 году easyJet стал лучшим лоукостером Европы и второй лучшей бюджетной авиакомпанией мира по версии SkyTrax.