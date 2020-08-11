БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Крупнейший лоукостер easyJet получил разрешение на авиарейсы из Италии в Украину

Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet получил разрешение от итальянского авиарегулятора на выполнение рейсов из Италии в Украину.

Об этом со ссылкой на Lowcost.UA сообщает БизнесЦензор.

Пока не известно, по каким направлениям будет летать авиакомпания, но известно о 12 недельных частотах, которые должны быть активированы easyJet Europe Airline GmbH летом 2020 (до октября 2020 года).

Авиакомпания easyJet никогда не летала в Украину, однако, еще в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ожидал мероприятие на украинский рынок бюджетных авиакомпаний easyJet и Eurowings.

Этим летом Италия сняла все ограничения на полеты в Украину, и таким образом стимулировала европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air, которые уже успели анонсировать по 17 новых направлений между странами.

В конце заметим, что в 2019 году easyJet стал лучшим лоукостером Европы и второй лучшей бюджетной авиакомпанией мира по версии SkyTrax.

Італія (451) авіасполучення (2520) лоукост (279)
Хорошая авиакомпания. Будет отлично, если после короны, они в Киеве хаб откроют. Удачи!
11.08.2020 18:09 Відповісти
от і чудово. Чим більше тим краще. Було б непогано, щоб пустили і автобусні, щоб з наших доріг щезли ці "Еталони", як динозаври.
11.08.2020 19:06 Відповісти
Те, що Easy Jet - найбільший лоукостер Європи - дуже суперечливою.
Як мінімум, флот, у Райнейра більший.
Із - Британська компанія, в неї більшість рейсів затрачено на UK. З в інших містах Європи - чув тільки про женевський та лісабонський. Не думаю, що з України буде багато рейсів не в UK
12.08.2020 07:52 Відповісти
речь идет только о рейсах Украина _ Италия.
12.08.2020 12:30 Відповісти

