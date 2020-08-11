В Сумской области производители тепла задолжали 16 миллионов за доставку газа
По состоянию на начало августа за распределение газа задолжали 15 из 46 производителей тепла в Сумской области.
Об этом сообщает компания "Сумыгаз", передает БизнесЦензор.
"Речь о предприятия, которые должны зимой обеспечивать теплом более 150 тыс. домохозяйств и 274 бытовых потребителей, среди которых школы, детсады и другие учреждения", - сообщает компания.
Теплоснабжающие компании Белопольского района за распределение газа задолжали 190,9 тыс. грн, Конотопского – 1,9 млн грн, Ахтырского – 6,1 млн грн., Роменского - 597,6 тыс. грн, Шосткинского – 3,9 млн грн, города Сумы – 4,2 млн грн.
Накануне осенне-зимнего периода задолженность тепловых организаций за доставку газа ставит под угрозу не только само начало отопительного сезона предприятиями ТКЭ, но и подготовку газовых сетей к самому сезонного нагрузки, отмечает "Сумыгаз".
"Подчеркиваем, что АО "Сумыгаз" не продает газ и не получает средства за него. А тариф на услугу распределения газа компания прежде всего направляет на содержание и модернизацию газовых сетей в надлежащем состоянии, функционирование аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб, а также служб, которые ежедневно контролируют работу газораспределительной системы по всей территории Сумской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, неудовлетворительное состояние расчетов может значительно повлиять на подготовку газового хозяйства Сумщины к осенне-зимнему периоду и обеспечения бесперебойной доставки газа ко всем потребителям региона. Согласно законодательству, АО "Сумыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающим предприятиям, имеющим задолженность за предыдущие периоды.
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