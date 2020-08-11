Минздрав формирует номенклатуры для закупок лекарств в 2021 году

Министерство здравоохранения формирует номенклатуру для закупок за бюджет 2021 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Со 2 июля группы экспертов работают над формированием номенклатуры на закупки 2021 года, которая подлежит обязательному общественному обсуждению. После утверждения номенклатуры Минздрав своевременно начнет сбор потребностей в лексредствах", - сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

По словам замминистра, также продолжаются поставки лексредств и медизделий за бюджеты 2018-2019 годов.

"Продолжаются поставки международными специализированными организациями лексредств и медизделий за бюджеты предыдущих лет. С апреля 2020 года поставлено лексредств и медизделий в целом на сумму 2,3 млрд грн. Дебиторская задолженность международных закупщиков за последние месяцы сократилась на 26,2% и составляет 3,8 млрд грн по состоянию на 31 июля", - сказала Шаталова.

"4 августа Минюст зарегистрировал наш приказ от 28 июля относительно порядка отбора специализированных организаций. 7 августа Минздрав объявил отбор закупочных организаций и до конца августа планируется заключение договоров, в том числе по программе общественного здоровья. В настоящее время остатков лексредств и медизделий в регионах насчитывается на сумму 5,6 млрд грн, что практически соответствует годовым бюджетам на закупку лексредств",- добавила замминистра.