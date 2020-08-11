Суд в США обязал Uber и Lyft официально нанимать водителей

Верховный суд Сан-Франциско своим решением обязал сервисом заказа такси Uber Technologies и Lyft классифицировать водителей как своих сотрудников, пишет The Wall Street Journal. Это решение принято по иску группой прокуроров Калифорнии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Истцы обвинили Uber и Lyft в нарушении закона штата о независимых подрядчика, который прописывает определенные условия для компаний, относящихся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy). Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.

Uber и Lyft утверждают, что являются не транспортными компаниями, а разработчиками платформ для заказа такси.

"Если принять такой аргумент, большинство быстро растущих секторов, которые сильно зависят от технологий, смогут безнаказанно лишать многих работников основной защиты, которую гарантируют им законы штата о труде и занятости", - отметил судья Итан Шульман.

Суд отложил вступление решения в силу на 10 дней, чтобы у компаний было время его обжаловать.

Представитель Uber Ной Эдвардсен, комментируя решение, заявил, что большинство водителей хотят работать независимо и что компания уже значительно изменила приложение, чтобы ее работа соответствовала законам штата.

В январе Uber установила потолок комиссии, которую компания получает от поездок в Калифорнии, в связи с вступлением в силу нового закона.

В Lyft также заявили, что водители не хотят иметь статус сотрудников компании.

Uber привлекает к работе в Калифорнии более 200 тыс. водителей, Lyft - 325 тыс.

В мае компании провели онлайн-опрос среди 734 водителей в США. 71% опрошенных водителей заявили, что хотят иметь статус независимых подрядчиков, пишет WSJ.