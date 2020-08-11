Нацполиция закупит 3 миллиона литров топлива у ОККО и WOG

Компании "ОККО Контракт" и "Вог Кард" 10 августа выиграли тендер Национальной полиции на поставку 2,9 млн л бензина и дизельного топлива по талонам, свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Об этом со ссылкой на encorr сообщает БизнесЦензор.

В аукционах на лоты, предполагающие закупку 604,65 тыс. л бензина А-92 и 887,98 тыс. л ДТ, выиграла компания ОККО. Она предложила "двойку" по 21,42 грн/л, ДТ — по 21,84 грн/л.

WOG победила по лоту на 1,443 млн л бензина А-95 с ценой 22,76 грн/л.

Цены, с которыми компании выиграли тендер, на 16–52 коп./л ниже среднерыночных, которые в день аукционов, по данным "Консалтинговой группы А-95", составляли: А-92 — 21,87 грн/л; А-95 —28,73 грн/л; ДТ — 28,16 грн/л.

При этом топливо на 3,15–3,57 грн/л дешевле цен, указанных на стелах победителей: А-92 и ДТ — 24,99 грн/л, А-95 — 25,99 грн/л.

15 июля Национальная полиция отменила тендер на закупку 3,121 млн л бензина и дизельного топлива по талонам на общую сумму 65 млн грн по причине отсутствия заявок для участия. Новый тендер был объявлен 29 июля.

Ежегодно Национальная полиция по талонам и картам приобретает свыше 30 млн л топлива. В 2018 г. она закупила 31,97 млн л (24,3 тыс. т) на 894,5 млн грн (15,5 млн л А-95, 11,3 млн л А-92 и 5,2 млн л ДТ). Поставщиками стали ОККО, WOG и Техойл.

В 2019 г. полиция законтрактовала 32,6 млн л (24,8 тыс. т) на сумму 903 млн грн. Поставщиками выступили ОККО и WOG.