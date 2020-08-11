Нацбанк исключил два финучреждения из госреестра

Национальный банк Украины исключил из государственного реестра финансовых учреждений ООО "Стокрас" и ООО "ФК "Факторинг систем.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По результатам рассмотрения обращений ООО "Стокрас" и ООО "ФК "Факторинг систем" Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 7 августа 2020 принял решение об их исключении из государственного реестра финансовых учреждений.

Cобственником ООО "Стокрас" является Uzdaroji Akcine Bendrove "Stokras" (Литва) Уставный капитал финкомпании составляет 6,05 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником ООО "ФК "Факторинг Систем" является Леонид Львовский. Уставный капитал финкомпании составляет 5,101 млн грн.