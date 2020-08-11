Банк Тигипко привлек 400 миллионов на тендере Нацбанка по рефинансированию

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней 7 августа удовлетворил заявки ТАСкомбанка на 400 млн грн и ИНГ Банка Украина (оба - Киев) - на 200 млн грн под 6% годовых.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Банк "Авангард" в ходе соответствующего тендера привлек на аналогичных условиях 140 млн грн, банк "Сич" - 110 млн грн, Коммерческий индустриальный банк (КИБ, все - Киев) - 37 млн грн и Мисто Банк (Одесса) - 18,3 млн грн.

В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 13 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 14,98 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок, свидетельствуют его данные.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел три тендера по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет на общую сумму 9,71 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующие аукционы по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоятся 14 августа.

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (20,675 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.