В Киеве сожгли элитный электромобиль экс-главы Офиса президента Богдана. ВИДЕО

В Киеве неизвестный поджег автомобиль Тесла S бывшего главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.

Об этом сам Богдан написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу", - заявил Богдан.

Он заявил, что расценивает поджог как угрозу от власти.

"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента", - заявил Богдан.

Богдан считает, что "заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах".

Он пообещал вывести заказчиков на чистую воду. "Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)", - заявил Богдан.

Как писал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича и попадал под действие закона о люстрации, поэтому Администрацию президента переименовали в Офис.

Богдан работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

В 2020 году Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.