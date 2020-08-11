Конституционный суд открыл дело о неконституционности "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ

Конституционный суд Украины (КСУ) 10 августа открыл производство по представлению 47 народных депутатов о признании неконституционными положений закона "Об альтернативных источниках энергии" в части установления "зеленого" тарифа.

Об этом говорится в определении КСУ, которое публикует БизнесЦензор.

Соответствующее представление было подано в июне 2020 года по инициативе нардепа Александра Дубинского за подписью 47 депутатов.

Полное название представления: "О признании не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положений абзацев первого - четвертого части второй, части третьей, части шестой - девятой, частей двадцатой - двадцать второй, части двадцать шестой, частей двадцать восьмой - тридцать третий статьи 9-1, положений статьи 9-2 Закона "Об альтернативных источниках энергии" от 20 февраля 2003 года №555-IV и положений частей второй. четвертой, пункта 3 части девятой статьи 65 Закона "О рынке электрической энергии" от 13 апреля 2017 №2019-VIII".

Александр Дубинский – бывший журналист канала 1+1 Игоря Коломойского, глава неформальной группы влияния олигарха в Верховной раде. Коломойский – совладелец Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов, крупнейших потребителей электроэнергии в стране.

Как известно, "зеленый" тариф заложен в тариф на передачу электроэнергии, который оплачивает каждый потребитель в Украине.

Напомним, еще одно представление в КСУ относительно признания неконституционным "зеленого" тарифа готовилось в декабре 2019 года. Однако так и не было подано в КСУ.

"Зеленый" тариф - субсидия производителям электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), которая была введена в 2009 году. Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии.

21 июля Верховная Рада утвердила проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для основной массы СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.