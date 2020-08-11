Гендиректор Viber подтвердил блокировку популярного мессенджера властями Беларуси
Популярное приложение Viber оказалось заблокировано в Беларуси с 9 августа, когда в стране проходили президентские выборы.
Об этом сообщил генеральный директор Viber Джамел Агауа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша платформа заблокирована в Беларуси, наши пользователи не могут общаться со своими друзьями и родными, а мы даже не можем связаться с нашими сотрудниками через программу", – заявил Агауа.
Глава компании отметил, что в стране находится более 120 сотрудников компании и более 6 млн пользователей Viber.
Он также сообщил, что в компании делают все возможное для того, чтобы платформа как можно скорее стала снова доступной для пользователей в Беларуси.
Как отмечает Интерфакс-Запад, белорусские интернет-пользователи третий день подряд фиксируют значительные проблемы с доступом в интернет. В частности, во вторник по-прежнему не загружаются многие сайты вне национальной доменной зоны by, не работают популярные социальные сети, не запускаются мессенджеры и глобальные поисковые системы, имеются проблемы с доступом к онлайн-сервисам, к примеру, сервисам заказа такси, прогноза погоды.
В основной день выборов президента Беларуси, 9 августа, интернет-пользователи отмечали проблемы с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и сайта президента Беларуси.
10 августа государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщал, что до конца дня планирует восстановить полноценный доступ к глобальной сети в Беларуси. Заявлялось, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем в настоящее время не сообщается.
