"ТАСкомбанк" выкупит у своего владельца Тигипко офисный центр за 778 миллионов

"ТАСкомбанк" покупает у принадлежащего своему же собственнику Сергею Тигипко ООО "Билдинг Инвест Груп" помещения под размещение главного офиса в строящемся офисно-торгово-развлекательном комплексе по ул. Еленовская, 23 в Подольском районе Киева за 777,6 млн грн.

По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принял набсовет банка 10 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, общая проектная площадь помещений комплекса составляет 11,8 тыс. кв.м. Стоимость продажи – 777,6 млн грн из расчета 66 тыс. грн за кв. м. Общая рыночная стоимость объекта составляет 788,3 млн грн.

Как сообщалось, в 2017 году принадлежащая Тигипко компания Devisal Limited (Кипр) завершила сделку по покупке строительной компании "Билдинг Инвест Груп", которая выступала девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул.Еленовская, 23 возле ст. метро им. Тараса Шевченко в Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (20,675 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.