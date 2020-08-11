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Новини
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"ТАСкомбанк" выкупит у своего владельца Тигипко офисный центр за 778 миллионов

"ТАСкомбанк" покупает у принадлежащего своему же собственнику Сергею Тигипко ООО "Билдинг Инвест Груп" помещения под размещение главного офиса в строящемся офисно-торгово-развлекательном комплексе по ул. Еленовская, 23 в Подольском районе Киева за 777,6 млн грн.

По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принял набсовет банка 10 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, общая проектная площадь помещений комплекса составляет 11,8 тыс. кв.м. Стоимость продажи – 777,6 млн грн из расчета 66 тыс. грн за кв. м. Общая рыночная стоимость объекта составляет 788,3 млн грн.

Как сообщалось, в 2017 году принадлежащая Тигипко компания Devisal Limited (Кипр) завершила сделку по покупке строительной компании "Билдинг Инвест Груп", которая выступала девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул.Еленовская, 23 возле ст. метро им. Тараса Шевченко в Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (20,675 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.

банки (7031) Тігіпко Сергій (243) ТАС (41)


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Топ коментарі
+7
За деньги клиентов банка купил сам у себя недвижимость? Этот внезапно пропадающий куда-то при первой же неловкой ситуации, вечный "молодой реформатор", матёрый комсомолец, любитель Франции и бывший народный депутат от затерявшегося в лесостепях далёкой Днепропетровщины Павлограда? Не слишком ли пёстрый набор для одного персонажа украинской политики?
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11.08.2020 16:24 Відповісти
+3
Откуда дровишки? Да все от туда же. От неуплаты налогов. Продал Таскоммерцбанк за 600 миллионов долларов немцам-и ни копейки налогов с доходов не уплачено. Так шо не США-страна безграничных возможностей, а наша, родная нэнька! Вот для таких и строят страну где уже виден КОНЕЦ зубажіння!
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11.08.2020 14:54 Відповісти
+2
Продав шведському Сведбанку, який потім закрив українську дочку як збиткову і списав всі інвестиції в Україну як витрати.
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11.08.2020 15:13 Відповісти
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Живут жи люди!!!
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11.08.2020 14:28 Відповісти
Откуда дровишки? Да все от туда же. От неуплаты налогов. Продал Таскоммерцбанк за 600 миллионов долларов немцам-и ни копейки налогов с доходов не уплачено. Так шо не США-страна безграничных возможностей, а наша, родная нэнька! Вот для таких и строят страну где уже виден КОНЕЦ зубажіння!
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11.08.2020 14:54 Відповісти
Продав шведському Сведбанку, який потім закрив українську дочку як збиткову і списав всі інвестиції в Україну як витрати.
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11.08.2020 15:13 Відповісти
За деньги клиентов банка купил сам у себя недвижимость? Этот внезапно пропадающий куда-то при первой же неловкой ситуации, вечный "молодой реформатор", матёрый комсомолец, любитель Франции и бывший народный депутат от затерявшегося в лесостепях далёкой Днепропетровщины Павлограда? Не слишком ли пёстрый набор для одного персонажа украинской политики?
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11.08.2020 16:24 Відповісти
обкешился..
щось на банки насувається
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11.08.2020 17:18 Відповісти
Коррупционные схемы сподвижника Януковича.
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11.08.2020 17:54 Відповісти
Граждане вкладывайте ваши деньги в экономику украины через депозиты в украинские банки,это чертовски выгодно, высокий %, списание долгов банков за счет бюджета обеспечено,возврат денег по вложеному курсу если успеете добежать, а также обеспечены курс 45, нищенские пенсиии, убогая медицина, образоваание и бесонные ночи.
Правление НБУ и Ко.
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11.08.2020 18:45 Відповісти
посмотрел на карте схематоз. А что банкам можно выводить так бабки? Хотя после Бени и Гонтаревой уже ничего не удивит
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11.08.2020 19:10 Відповісти
Под офис-частично защитывают в капитал банка. Повесил недвигу на баланс а кэш в карман.
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11.08.2020 20:03 Відповісти
теперь дайте угадаем в каком оффшоре те 777 лямов оказались?
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11.08.2020 20:20 Відповісти
В тебе в сраці офшор. Тигіпко заплатить податків (прям у нотаріуса): 39 415 000 грн - ПДФО та 11 824 500 грн - військовий збір.
Якщо б, я працював у сільській (селищній) раді, то вже б писав до нього листа з проханням зареєструвати місце проживання в свому селі!
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11.08.2020 20:53 Відповісти
Тигипок хитрый комсомолец ...Долю в общаке скинул Бене (налоги не заплатил ,сколько у него не добивались- почему ?) , сообразил ,что подельники чересчур обнаглели в Привате. Затеял личный Тасбанк ,вроде как с партейными деньгами не связанный, и тут распоясался... А почему и нет ? Зеленые ревизоры в экономике сильны!
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11.08.2020 20:25 Відповісти
Требв видмити/легалізувати гроші? Купуй сам у себе й продавай сам собі.... с-ка блазень керує - усе стає "цирком" .
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12.08.2020 00:39 Відповісти
Справа в тому, що він не купує, а продає задорого свій непотріб та вішає його на баланс банку,розраховуючись при цьому грошима вкладників...
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12.08.2020 13:58 Відповісти
В 2008 закрыл все счета во всех банках Украины. Ни разу не пожалел об этом.
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12.08.2020 06:03 Відповісти
А я в пересчете на валюту за это время увеличил сумму на депозитах в ТРИ раза только за счет процентов!
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12.08.2020 13:54 Відповісти
Я сразу покупал стройматериалы и строил. Теперь сдаю в аренду и мне не нужна пенсия, не переживаю по поводу банкротства и живу тихо, мирно во "внутренней эмиграции". И продолжаю строить. Если сравнить за это время рост стоимости недвижимости и аренды то Ваши "банковские проценты" ... гроши.
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13.08.2020 14:30 Відповісти
Налоги платишь?
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13.08.2020 22:36 Відповісти
Платят все. Даже бомжи. Но они платят в два раза больше меня - один раз 20% НДС когда сдают вторсырье и второй раз 20% когда покупают булочку.
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14.08.2020 01:35 Відповісти
С банками перестал иметь дела в далеком 1991 году...
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12.08.2020 06:54 Відповісти
всучил задорого клиентам банка обесценивающийся свой актив? комсомолец-прохиндей...
Чекаємо великої дірки у балансі банку... Тігіпко з грошима, вкладники з дулею...
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12.08.2020 13:35 Відповісти

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