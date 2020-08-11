АМКУ оштрафовал пять компаний на 1 миллион за непредоставление информации

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил на пять компаний штрафы на общую сумму более 1 млн грн за неподачу, представление не в полном объеме или представление недостоверной информации по требованию Комитета о предоставлении информации в пределах расследований нарушений конкурентного законодательства. Также одно нарушение касалось представление недостоверной информации Комитета при подаче заявления о концентрации.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

Среди нарушителей:

частное акционерное общество "Агрохолдинг Авангард" – 108,8 тыс грн.

общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Агромарс" – 500 тыс. грн.

компания "Kagerdreef B.V." (Амстердам, Нидерланды) – 136 тыс. грн.

акционерное общество "Укрзализныця" (2 штрафа) – 217,6 тыс. грн.

общество с ограниченной ответственностью "Трайгон Фарминг Харьков" – 54,4 тыс. грн.

Все компании должны уплатить штрафы в двухмесячный срок со дня получения соответствующего решения.

Как отметили в АМКУ, требование о предоставлении информации является одним из ключевых инструментов в работе Антимонопольного комитета, без которого невозможно провести качественное и всестороннее исследование или расследование.

В АМКУ напоминают, что согласно действующему законодательству, в частности, статей 7, 16, 22 и 22-1 закона "Об Антимонопольном комитете ", Комитет имеет право требовать, в частности, субъектов хозяйствования информацию, том числе с ограниченным доступом.

Согласно пунктам 13, 14, 15 статьи 50 и статьей 52 закона "О защите экономической конкуренции", непредставление органа Антимонопольного комитета Украины информации в установленные сроки, представление информации в неполном объеме в установленные сроки, предоставление недостоверной информации признаются нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и влекут за собой ответственность в виде штрафа в размере до одного процента дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.