Падение производства автомобилей в июле достигло 62%, – "Укравтопром"

По предварительным данным, в июле на украинских заводах было собрано 236 единиц автотранспортных средств, что на 62% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Об этом сообщает отраслевое объединение "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, как и в прошлом году вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар". За отчетный месяц на "Еврокаре" собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года.

Выпуск коммерческих автомобилей в июле (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 84% до 4 штук (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").

В то же время, на фоне общего падения, на 11% возросло производство автобусов. В течение месяца на четырех предприятиях было произведено 60 автобусов.

Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов "Черкасский автобус" – 25 шт., Черниговский автозавод закончил месяц показателем в 24 автобуса, на ЗАЗе выпустили 9 автобусов и 2 шт. собрал Часовоярский завод.

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 2 122 ед. автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года.