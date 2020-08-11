ОГХК нарастила производство за первое полугодие 2020 года

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в первом полугодии 2020 года нарастила показатели производства товарной продукции своих филиалов – Иршанского горно-обогатительного комбината (ГОК) и Вольногорского горно-металлургического комбината (ГМК) – по большинству направлений относительно аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГХК, которая цитирует отчет о работе за первые 6 месяцев 2020 года, передает БизнесЦензор.

На Иршанском ГОКе на 13% нарастили объем производства ильменитового концентрата - до 92,4 тыс. тонн.

Вольногорский ГМК значительно увеличил производство дистен-силлиманитового концентрата в крупной форме и в порошке - на 33% и 36% соответственно. Их суммарный объем производства составил более 3,5 тыс. тонн. Производство песка на ВГМК также возросло - с 7,4 тыс. тонн года назад до 32,4 тыс. тонн.

"Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, предусматривающие оптимизацию ресурсной базы предприятий, входящих в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас важны не меньше, чем получение максимальных прибыльных показателей", - отметил Питер Дэвис, врио председателя правления ОГХК.

В пресс-службе напомнили, что на ОГХК разработана программа модернизации производства для двух филиалов, презентация которой планируется в ходе road shows для потенциальных инвесторов. Модернизация позволит добывать более сложные руды и обогащать те, которые до сих пор только складируются.

"Объединенная горно-химическая компания" находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Предприятие входит в программу большой приватизации, реализация которой продолжится после макроэкономической стабилизации.